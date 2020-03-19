СвЖД готовит электропоезда к сезону летних перевозок

19 Март 2020 2020-03-19T15:51:27+03:00

В преддверии сезона железнодорожники традиционно проверяют и готовят электропоезда к бесперебойной эксплуатации во время массовых поездок

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На Свердловской магистрали началась подготовка парка пригородного подвижного состава к сезону летних перевозок. С мая по сентябрь количество пассажиров за счет садоводов и дачников значительно увеличивается, поэтому в преддверии сезона железнодорожники традиционно проверяют и готовят электропоезда к бесперебойной эксплуатации во время массовых поездок.

К лету полную проверку пройдут 83 электропоезда (194 секции), 75 пассажирских вагонов (на тепловозной тяге) и пять рельсовых автобусов. Кроме того, будут проведены предусмотренные регламентом технические инспекции 11 скоростных электропоездов «Ласточка».

Во время осмотра в депо выполняется комплекс сезонных, диагностических и цикловых работ, направленных на обеспечение надлежащего технического состояния и эксплуатационной надежности парка пригородных поездов. Особое внимание специалисты уделяют состоянию силового оборудования, колесных пар, рам тележек, автосцепных устройств. После проверки параметров работы основных узлов проводится работа по отладке вспомогательного оборудования, систем вентиляции, освещения, громкой связи. Железнодорожники выполняют ремонт и очистку кузовов и панелей вагонов, плафонов, сидений, багажных полок и стекол после зимней эксплуатации.

Отдельное направление - модернизация подвижного состава. Так, в 2019 году в пяти электропоездах ЭД4М были смонтированы эффективные системы вентиляции и светодиодное освещение, заменены элементы внутренней отделки; полностью переоборудованы туалетные комплексы (по два туалета в каждом поезде). В 2020 работы будут продолжены; планируется переоборудовать 40 туалетных комплексов в 20 электропоездах.

Напомним, в ведении Свердловской дирекции моторвагонного подвижного состава (ДМВ, структурное подразделение Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО «РЖД») находится три специализированных депо: Пермь II, Нижний Тагил и Свердловск.

Основу пригородного парка на СвЖД составляют различные модификации электропоездов серий ЭД4 и ЭТ2, имеются несколько рельсовых автобусов РА1 и РА2. Увеличивается количество скоростных электропоездов «Ласточка» (ЭС2Г и ЭС1). На неэлектрифицированных участках используются вагоны (с местами для сидения) на тепловозной тяге.