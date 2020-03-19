2020-03-19T13:42:55+03:00
Общество

В храмах Екатеринбурга борются с коронавирусом с помощью ладана

Он изготавливается из смолы дерева, которое обладает антибактериальными свойствами
Мария Трапезникова
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Ладан изготавливается из смолы южного дерева босвел лияЛадан изготавливается из смолы южного дерева босвел лияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В храмах Екатеринбурга начали бороться с коронавирусом при помощи ладана. Представители РПЦ утверждают, что именно благодаря его свойствам верующие болеют значительно реже. Оказывается, ладан, которым кадят в храмах во время богослужений, очищает воздух от вирусов и укрепляет защитные функции организма.

- Во время каждого богослужения, утром и вечером, совершается каждение ладаном. Фимиам от него не только символизирует молитву, но и имеет целительные свойства, - рассказывает священник Анатолий Упоров, клирик Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря. - Бог создал растения с целебными свойствами именно для того, чтобы человек мог лечить свои недуги. И неслучайно сложилась традиция использовать эти растения для каждения в храме - чтобы люди получали пользу не только для души, но и для телесного здоровья.

Как отметили в пресс-службе свердловского монастыря, ладан изготавливается из смолы южного дерева босвел лия. Эта смола обладает антибактериальными антивирусными свойствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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