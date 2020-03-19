2020-03-19T13:26:48+03:00
Общество

Свердловские полицейские объявили охоту на наркодиллеров

В регионе стартовали сразу две профилактические акции
Мария Трапезникова
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Фото: Валерий ГорелыхФото: Валерий Горелых
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На всей территории Свердловской области стартовали сразу две профилактические акции МВД. которые направлены на борьбу с наркодиллерами, наркопритонами, а также с вовлечением в эту деятельность детей и подростков.

По словам пресс-секретаря областного полицейского главка Валерия Горелых, подобные акции - очень эффективные рычаги по повышению уровня безопасности среди подрастающего поколения.

- Только в прошлом году на «телефон доверия» свердловской полиции при проведении аналогичных мероприятий поступило 1 799 обращений, - добавляет Горелых. - Выявлено 537 преступлений в этой сфере. Из них: 160 связаны с хранением запрещенных веществ, 179 - со сбытом. Выявлено 7 притонов, а также 4 факта склонения к потреблению наркотиков и 2 преступления по статье «Незаконное культивирование наркосодержащих растений».

Полицейским удалось изъять больше полутора килограммов различных наркотиков. Так, например, в Каменске-Уральском 23-летний молодой человек склонял к употреблению школьницу. Похожий случай был установлен и в Кировграде - с участием подростков 15 и 16 лет.

Полицейские постоянно проводят различные лекции, круглые столы, конкурсы рисунков, а также спортивные мероприятия, посвященные пагубности употреблять наркотиков и алкоголя.

«Телефон доверия» ГУ МВД России по Свердловской области: 8 (343) 358-71-61.

ИСТОЧНИК KP.RU

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