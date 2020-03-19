«До полуночи потрете его своим носиком и все обойдется»: Юлия Михалкова нашла лекарство от коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T12:02:48+03:00

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Пока весь мир борется с новым вирусом COVID-19, экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова раскрывает своим подписчикам основное лекарство против этой болезни. Так, актриса призналась, что очень верит в приметы. В частности - в розовый бант, который и может «отпугнуть» заразу.

Михалкова поделилась, что верить в приметы ее научила мама, которая каждый раз перед контрольной в школе цепляла ей, первоклашке, на кофту розовый бант - на удачу. И актриса, чтобы примета сработала, каждый раз терлась о него носом. И это помогало.

- Сегодня из-за странного вируса по Москве и другим городам России растеклась невероятная тревога и печаль, - рассказа Михалкова на своей странице в Instagram. - Я подумала, а вдруг моя примета здесь тоже сработает и нам всем-всем-всем повезет?

К посту актриса приложила свою фотографию с большим розовым бантом на спине и добавила: «До полуночи потрите его своим носиком, и все будет хорошо, улыбка вернется и вирус обойдет стороной». Но вместе с этим, отметила звезда, следует неукоснительно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU