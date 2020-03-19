2020-03-19T11:40:52+03:00
Общество

Больше 1,7 тысяч свердловчан стали «Волонтерами Конституции»

Они будут работать на участках и информировать голосующих о поправках в закон
Мария Трапезникова
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Они будут работать на участках и информировать голосующих о поправках в законОни будут работать на участках и информировать голосующих о поправках в законФото: Алексей БУЛАТОВ
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«Волонтерами Конституции» стали 1 732 жителя Свердловской области. Всем им нужно будет информировать горожан о предложенных поправках в основной закон РФ и о проведении всероссийского голосования.

- Свердловские добровольцы на протяжении многих лет проявляют активность и являются постоянными участниками масштабных мероприятий регионального, всероссийского и мирового уровней. Поэтому представители добровольческого движения не могли остаться в стороне от такого важного общегражданского события для всей страны, - рассказал руководитель регионального отделения «Волонтеры Конституции» Евгений Дайнес. - Всего в России будут работать 114 тысяч волонтеров на трех тысячах информационных точках.

Волонтеры будут работать за информационными стендами, которые разместятся в ТЦ, аэропортах, ж/д- и автовокзалах, парках и других общественных местах. В день голосования они будут работать и на участках.

Также одна из важнейших задач волонтеров - «вовлечение жителей региона в волонтерские акции и проекты», в том числе посвященные 75-летию Победы, Всемирному дню здоровья и другим событиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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