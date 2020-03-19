Забота о пожилых и детях: несколько советов от свердловского оперштаба по коронавирусу
Свердловский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом выпустил важную памятку, в которой подробно рассказывается, как правильно заботиться о пожилых людях и детях в разгар эпидемии. Публикуем выдержки из нее:
1. Во время прогулки детям следует ограничить контакты.
2. Нужно позаботиться о том, чтобы у пожилых людей были все необходимые продукты и лекарства. Кстати, именно для этого на территории региона сейчас формируются волонтерские отряды медиков.
3. Следует чаще мыть руки.
4. Ни в коем случае не прикасаться к лицу грязными руками.
Фото: свердловский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом
5. Как можно реже посещать общественные места.
6. Регулярно проветривать помещения и делать влажную уборку.
7. Не контактировать с людьми, у которых есть признаки ОРВИ.
8. Если вы или ваши родственники почувствовали себя плохо, ни в коем случае нельзя идти в больницу - лучше вызовите врача на дом.
ИСТОЧНИК KP.RU