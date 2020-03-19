Забота о пожилых и детях: несколько советов от свердловского оперштаба по коронавирусу

19 Март 2020 2020-03-19T11:16:52+03:00

Публикуем некоторые выдержки из специальной памятки от свердловского оперштаба по коронавирусу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Свердловский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом выпустил важную памятку, в которой подробно рассказывается, как правильно заботиться о пожилых людях и детях в разгар эпидемии. Публикуем выдержки из нее:

1. Во время прогулки детям следует ограничить контакты.

2. Нужно позаботиться о том, чтобы у пожилых людей были все необходимые продукты и лекарства. Кстати, именно для этого на территории региона сейчас формируются волонтерские отряды медиков.

3. Следует чаще мыть руки.

4. Ни в коем случае не прикасаться к лицу грязными руками.

Фото: свердловский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

5. Как можно реже посещать общественные места.

6. Регулярно проветривать помещения и делать влажную уборку.

7. Не контактировать с людьми, у которых есть признаки ОРВИ.

8. Если вы или ваши родственники почувствовали себя плохо, ни в коем случае нельзя идти в больницу - лучше вызовите врача на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU