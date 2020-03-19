Сбежал на Урал из ХМАО: силовики задержали бывшего заключенного, находящегося в федеральном розыске

19 Март 2020 2020-03-19T10:52:45+03:00

Мужчина после освобождения должен был встать на учет, но не сделал этого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина после освобождения должен был встать на учет, но не сделал этого

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В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии накануне днем задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Силовики напротив дома на улице Фролова заметили подозрительного гражданина в грязной одежде. И решили разузнать у него, кто он такой.

- При проверке по базам данных выяснилось что опрашиваемый ими мужчина находится в федеральном розыске УФСИН по ХМАО, - рассказали в пресс-службе Росгвардии. - Ранее он был осужден за покушение на кражу с незаконным проникновением в жилище. Суд назначил ему тогда два года и шесть месяцев тюрьмы, а также ограничение свободы на год.

Отсидев в колонии два с половиной года, мужчина должен был прийти в филиал Управления исправительной инспекции города Советский и встать на учет. Но он этого не сделал и уклонился от дальнейшего отбывания наказания. В итоге, его задержали и доставили в полицию для разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU