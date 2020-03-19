Свердловские энергетики готовятся к весеннему паводку
Свердловские энергетики уже вовсю готовятся к весеннему паводку. Сейчас у них на особом контроле находится река Тура, Верхотурское и Нижнетуринское водохранилище, где расположены Верхотурская ГЭС и Нижнетуринская ГРЭС.
- На всех энергопредприятиях, находящихся в зоне весеннего половодья, созданы паводковые комиссии, ведется ежедневных мониторинг окружающей среды, - сообщили в пресс-службе ЕТК. - Проводится очистка от снега подъездных путей и дорог к водопропускным сооружениям, вывоз снега с территорий котельных и насосных станций.
До конца марта специалисты обследуют все гидротехнические сооружения, проверят работоспособности подъемных механизмов, состояние затворов водопропускных сооружений и исправность электроосвещения гидроузлов, средств связи и спасательных средств.
Чтобы оперативно предотвратить возможные ЧС, энергетики сформировали аварийные бригады и группы быстрого реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU