Свердловские энергетики готовятся к весеннему паводку

19 Март 2020 2020-03-19T10:34:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Свердловские энергетики уже вовсю готовятся к весеннему паводку. Сейчас у них на особом контроле находится река Тура, Верхотурское и Нижнетуринское водохранилище, где расположены Верхотурская ГЭС и Нижнетуринская ГРЭС.

- На всех энергопредприятиях, находящихся в зоне весеннего половодья, созданы паводковые комиссии, ведется ежедневных мониторинг окружающей среды, - сообщили в пресс-службе ЕТК. - Проводится очистка от снега подъездных путей и дорог к водопропускным сооружениям, вывоз снега с территорий котельных и насосных станций.

До конца марта специалисты обследуют все гидротехнические сооружения, проверят работоспособности подъемных механизмов, состояние затворов водопропускных сооружений и исправность электроосвещения гидроузлов, средств связи и спасательных средств.

Чтобы оперативно предотвратить возможные ЧС, энергетики сформировали аварийные бригады и группы быстрого реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU