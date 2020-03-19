2020-03-19T10:34:58+03:00
Общество

Свердловские энергетики готовятся к весеннему паводку

Для предотвращения ЧС созданы группы быстрого реагирования и аварийные бригады
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба ЕТКФото: пресс-служба ЕТК
Изменить размер текста:

Свердловские энергетики уже вовсю готовятся к весеннему паводку. Сейчас у них на особом контроле находится река Тура, Верхотурское и Нижнетуринское водохранилище, где расположены Верхотурская ГЭС и Нижнетуринская ГРЭС.

- На всех энергопредприятиях, находящихся в зоне весеннего половодья, созданы паводковые комиссии, ведется ежедневных мониторинг окружающей среды, - сообщили в пресс-службе ЕТК. - Проводится очистка от снега подъездных путей и дорог к водопропускным сооружениям, вывоз снега с территорий котельных и насосных станций.

До конца марта специалисты обследуют все гидротехнические сооружения, проверят работоспособности подъемных механизмов, состояние затворов водопропускных сооружений и исправность электроосвещения гидроузлов, средств связи и спасательных средств.

Чтобы оперативно предотвратить возможные ЧС, энергетики сформировали аварийные бригады и группы быстрого реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Свердловские полицейские объявили охоту на наркодиллеров
На Урале перенесли дни ЕГЭ и финалы олимпиад из-за коронавируса
На «горячую линию» по коронавирусу позвонили больше тысячи человек
«До полуночи потрете его своим носиком и все обойдется»: Юлия Михалкова нашла лекарство от коронавируса
Больше 1,7 тысяч свердловчан стали «Волонтерами Конституции»
Забота о пожилых и детях: несколько советов от свердловского оперштаба по коронавирусу
На ВИЗ-Стали определили лучшие бригады вальцовщиков
Сбежал на Урал из ХМАО: силовики задержали бывшего заключенного, находящегося в федеральном розыске
МегаФон открыл бесплатные вебинары и видеоконференции для бизнеса
Свердловские энергетики готовятся к весеннему паводку
Tele2 помогла связью абонентам, оставшимся за рубежом из-за коронавируса
Коронавирус на Урале: в мечетях приостановили коллективные молитвы
ОАО «РЖД» и Свердловская область подписали соглашение о сотрудничестве
Ситуация с коронавирусом на Урале: распространителям фейков грозит уголовная ответственность
Для тех, кто дома — «Ростелеком» обеспечит общение без ограничений
В Екатеринбурге полиция проверила семьи, где дети и взрослые состоят на учете из-за наркотиков
На Урале охранник завода попал под электрокар и остался без ноги
В Екатеринбурге за пять миллионов разработают бизнес-план для электрички в деревню Универсиады
Свердловский областной суд перестал принимать граждан из-за коронавируса
«Ситуация с пропиской решена»: в Академическом районе Екатеринбурга появилась новая улица
В центре Екатеринбурга за 65 миллионов продают памятник архитектуры
Собака девушки, больной коронавирусом, осталась в Екатеринбурге на передержке
Концерт металлистов Sabaton в Екатеринбурге состоится вопреки запрету губернатора
«Уральские авиалинии» запустят чартерные рейсы, чтобы вывезти россиян из Европы
Готовьтесь к гололеду: под конец недели на Екатеринбург обрушатся мокрый снег и сильный ветер
Коронавирус на Урале: в Екатеринбурге больше не нашли заболевших