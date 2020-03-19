В Екатеринбурге за пять миллионов разработают бизнес-план для электрички в деревню Универсиады

19 Март 2020 2020-03-19T09:34:59+03:00

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В Екатеринбурге разработают бизнес-план для электрички, которая будет курсировать в микрорайон Новокольцовский, где построят деревню Универсиады. Конкурс уже опубликован на портале госзакупок. Подрядчику, который возьмется за это, планируют заплатить пять миллионов рублей.

- Нужно будет просчитать необходимость строительства и модернизации инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также организовать движение электричек в Новокольцовский район и на кольцевом маршруте с использованием Юго-Западного обхода, и с учетом движения грузовых поездов на маршрутах Северного обхода, - говорится в документации.

Крайний срок сдачи бизнес-плана - 31 июля этого года. Не так давно мы рассказывали, что «Водоканал» ищет подрядчика, чтобы проложить в новом районе канализацию, а мэрия - чтобы отремонтировать стадион «Калининец».

ИСТОЧНИК KP.RU