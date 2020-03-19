2020-03-19T09:11:26+03:00
Общество

Свердловский областной суд перестал принимать граждан из-за коронавируса

Документы можно подать по электронной почте или через интернет-приемную
Мария Трапезникова
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Свердловский областной суд перестал принимать граждан из-за коронавирусаСвердловский областной суд перестал принимать граждан из-за коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловский областной суд принял решение временно прекратить личный прием граждан из-за вспышки коронавируса - с 19 марта до 10 апреля включительно. Это было сделано на основании совместного постановления Президиума Верховного Суда РФ и Президиума Совета судей РФ.

Все документы можно теперь подать только через электронную приемную на сайте Облсуда или по почте.

- В указанный период рассмотрению подлежат только категории дел безотлагательного характера: об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медвмешательства, необходимого для спасения жизни, - уточнили в пресс-службе суда. - А также в порядке приказного, упрощенного производства.

Лицам, которые не являются участниками этих судебных процессов, вход в здание суда будет ограничен. Все судебные заседания, которые не относятся к вышеперечисленным категориям, будут отложены. О дате и времени судебных заседаний лица, которые участвуют в деле, будут извещены дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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