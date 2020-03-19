В центре Екатеринбурга за 65 миллионов продают памятник архитектуры
В центре Екатеринбурга, на пешеходной улице Вайнера, выставили на продажу памятник архитектуры, построенный еще в 1890-1891 годах. Дом принадлежал мещанину Лазареву, теперь его отдают за 65 миллионов рублей.
- Уникальное здание в центре города на земельном участке в 1 321 квадратный метр. Площадь первого этажа - 196 квадратных метров, площадь второго - 234,6. На данный момент все помещения сданы в аренду, - говорится в объявлении, опубликованном на портале N1.RU.
Кстати, мы раньше писали, что рядом с этим домом продают пустырь за 89 миллионов рублей. На нем планируется построить семиэтажную гостиницу.
ИСТОЧНИК KP.RU