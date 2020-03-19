В центре Екатеринбурга за 65 миллионов продают памятник архитектуры

19 Март 2020 2020-03-19T08:39:09+03:00

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В центре Екатеринбурга, на пешеходной улице Вайнера, выставили на продажу памятник архитектуры, построенный еще в 1890-1891 годах. Дом принадлежал мещанину Лазареву, теперь его отдают за 65 миллионов рублей.

- Уникальное здание в центре города на земельном участке в 1 321 квадратный метр. Площадь первого этажа - 196 квадратных метров, площадь второго - 234,6. На данный момент все помещения сданы в аренду, - говорится в объявлении, опубликованном на портале N1.RU.

Кстати, мы раньше писали, что рядом с этим домом продают пустырь за 89 миллионов рублей. На нем планируется построить семиэтажную гостиницу.

ИСТОЧНИК KP.RU