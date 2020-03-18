18 Март 2020 2020-03-18T20:44:11+03:00

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В Администрации решили перевести школьников Екатеринбурга на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Постановление подписал Александр Высокинский. Документ действует с сегодняшнего дня.

- Приостановить с 18.03.2020 занятия в очной форме в муниципальных общеобразовательных организациях, муниципальных организациях дополнительного образования, муниципальных спортивных школах и муниципальных спортивных школах олимпийского резерва, - указано в постановлении.

Руководителям образовательных организаций согласно постановлению нужно проводить профилактические мероприятия по предотвращению эпидемического распространения коронавирусной инфекции. Они включают обеспечение оптимального температурного режима и проведение дезинфекции, введение режимов ультрафиолетового облучения, дезинфекции воздуха, проветривания в помещениях и введение масочного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU