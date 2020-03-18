В Администрации решили перевести школьников Екатеринбурга на дистанционное обучение
В Администрации решили перевести школьников Екатеринбурга на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Постановление подписал Александр Высокинский. Документ действует с сегодняшнего дня.
- Приостановить с 18.03.2020 занятия в очной форме в муниципальных общеобразовательных организациях, муниципальных организациях дополнительного образования, муниципальных спортивных школах и муниципальных спортивных школах олимпийского резерва, - указано в постановлении.
Руководителям образовательных организаций согласно постановлению нужно проводить профилактические мероприятия по предотвращению эпидемического распространения коронавирусной инфекции. Они включают обеспечение оптимального температурного режима и проведение дезинфекции, введение режимов ультрафиолетового облучения, дезинфекции воздуха, проветривания в помещениях и введение масочного режима.
ИСТОЧНИК KP.RU