18 Март 2020 2020-03-18T20:24:54+03:00

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Семья из Екатеринбурга не может вылететь из Тайланда из-за коронавируса. Екатеринбуржцы должны были возвращаться домой через Казахстан, но там закрыли границы. Известный в столице Урала фотограф Никита Журнаков с женой Софьей и дочкой Майей, которой нет и двух лет должны были лететь маршрутом Бангкок-Алматы-Нур-Султан-Екатеринбург авиакомпанией Air Astana. Как рассказал Никита Журнаков в своем Instagram проблема заключается в том, что нужно сменить терминал в Алматы с международного на внутренний, а значит пройти границу, которая закрыта.

- Рейс через Казахстан не отменяют, но в страну не пустят. Вы даже можете получить посадочные, но самолёт улетит без вас. Круто, - написал Никита Журнаков в своем Instagram. - Возврат средств вроде будет, но походу только 50% от стоимости билета (13 500, а сейчас мы на новые потратили 60 000). Почему? Я без понятия, сегодня будет звонить по этому поводу. Колл-центр авиакомпании тонет в звонках. Почта не отвечает. Я бы вообще не парился, если бы летел один или с Соней, но когда ты ответственен за малышку которой всего 1 год и 7 месяцев становится напряжно.

Чтобы вернуться домой, семье пришлось искать другие билеты и деньги на них. По словам фотографа, цена возросла с 50 тысяч рублей до 300 тысяч. Улететь екатеринбуржцы решили из Бангкока через Дубай в Москву, а потом уже домой - в Екатеринбург. Вылет из Эмиратов семья забронировала на 21 марта.

- Майя плохо спит уже вторую ночь, просыпается, плачет, сегодня кричала и просилась на ручки во сне. Мы немного на нерве, стараемся быть на позитиве, но иногда накатывает и тоже хочется на ручки, - пишет Никита Журнаков.

По словам екатеринбургского фотографа, сегодня ОАЭ закрыло въезд, а семья как раз должна вернуться через Дубай. 21 числа, когда запланирован вылет у них истекает срок документов, разрешающих находится заграницей. Больше всего семья боится остаться с маленьким ребенком в аэропорту без визы.

Никита Журнаков также рассказал, что вернуть вернуть деньги за билеты на рейс через Казахстан пока не получается. Сейчас екатеринбуржцы добрались на пароме до Бангкока. Там они хотели обратиться в офис авиакомпании Air Astana, но тот оказался закрыт. Ночевать они остались в гостинице.

Скриншот из Instagram Никиты Журнакова

Добавим, что МИД России специально открыл «горячую линию» для россиян, попавших в трудную ситуацию за границей. Дозвониться Никита Журнаков с супругой туда не смогли, но им ответили в Instagram. Представители МИД написали фотографу, что информация передана в ситуационно - кризисный штаб.

ИСТОЧНИК KP.RU