Появилось видео задержания мужчины,подозреваемого в убийстве жены у здания суда в Первоуральске

18 Март 2020 2020-03-18T19:16:22+03:00

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Появилось видео задержания мужчины, убившего свою жену у здания суда в Первоуральске. На кадрах видно, как Вячеслава Попова под руки выводят из подъезда. Это съемки камеры видеонаблюдения, по которой и удалось выйти на обвиняемого. Напомним, мужчину, подозреваемого в убийстве гражданской жены, задержали сегодня по горячим следам в подъезде его матери.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/767267" frameborder="0"></iframe> Задержание мужчины, совершившего убийство в суде Первоуральска.

Вячеслава Попова подозревают в убийстве и попытке убийства двух человек. Сегодня утром он напал с ножом на свою жену возле здания суда. Его супруга как раз шла на слушание дела о побоях, которые ей периодически наносил муж. Оградить ее от ударов ножом пытались судебный пристав и посетитель, которые были ранены. Женщину спасти от смертельных ударов им все же не удалось. В полиции рассказали, что Вячеслав объяснил свои действия ревностью.

- Он рассказал, что причиной жестокой расправы с сожительницей стала ревность. Он ее заподозрил в измене. Более того, произнес фразу, что с предателями только так якобы и поступают. Насколько его сведения о супруге соответствуют действительности, установят наши коллеги из регионального СУ СКР, - рассказал пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Валерий Горелых добавил, что материалы дела и сам обвиняемый уже переданы в следственный комитет Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU