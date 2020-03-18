На Урале многодетной семье не предоставили жилье из-за того, что один из их маленьких детей умер

18 Март 2020 2020-03-18T15:07:56+03:00

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Прокуратура Верхней Пышмы, что в Свердловской области, решила провести соблюдение требований законодательства при представлении мер соцподдержки многодетным семьям. Основанием для нее стала жалоба местной жительницы, которая в 2013 году вместе с мужем воспитывала трех несовершеннолетних детей.

- Тогда же она обратилась в администрацию Верхней Пышмы с заявлением о предоставлении однократно бесплатного земельного участка в пределах города, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Она была поставлена на учет, но в течение шести лет участок ей так и не выдали.

В прошлом году семья снова пришла в администрацию, где ей сказали, что их сняли с учета, поскольку в 2017 году один из их маленьких детей умер. Тогда прокуратура признала эти действия незаконными и обязала мэрию выплатить семье компенсацию в размере 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU