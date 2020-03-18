Свердловские полицейские вытащили из кювета бензовоз во время непогоды

18 Март 2020 2020-03-18T14:07:40+03:00

На помощь инспекторы ГИБДД пришли и легковушке, чей двигатель сломался прямо посреди дороги

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Свердловские полицейские, патрулировавшие трассы во время сильной непогоды, вытащили из кювета бензовоз и помогли водителю легковушки, застрявшему прямо посреди дороги из-за поломки машины.

Инспекторы двигались по трассе с включенными проблескивающими маячками. На 200-м километре сотрудники ГИБДД Ачитского района заметили автомобиль, стоявший на обочине дороги. У него не работал двигатель, а внутри сидели пассажир и водитель, которые рассказали, что возвращались домой в Екатеринбург из Московской области. Самостоятельно починить машину они не смогли.

- Инспекторы Анатолий Шистеров и Александр Шавкунов, в первую очередь, предложили водителю и пассажиру согреться в патрульном автомобиле, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Впоследствии сотрудники полиции помогли отбуксировать сломанную машину в автосервис.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Около Нижнего Тагила тем же вечером тоже произошло ДТП. Инспекторы Данил Плесовских и Сергей Волчок заметили в кювете бензовоз «Ман». К счастью, авария обошлась без пострадавших, а сам водитель уже вызвал на помощь спецтехнику, чтобы вернуть транспорт на проезжую часть.

- Сотрудники полиции оказали помощь по регулированию и кратковременному ограничению движения транспорта на участке, где проводились работы по эвакуации грузовика из кювета и отбуксировке его на трассу, - добавили в ГИБДД.

Управление ГИБДД по Свердловской области напоминает, что в сложной ситуации, возникшей на дороге, необходимо сразу обращаться в Единую службу спасения по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU