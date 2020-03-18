2020-03-18T13:53:52+03:00
Общество

Еды хватит на всех: в Россельхознадзоре успокоили свердловчан, массово скупающих продукты в магазинах

Только в марте в регион было завезено 1 452 тонны фруктов и овощей
Мария Трапезникова
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Только в марте в регион было завезено 1 452 тонны фруктов и овощейТолько в марте в регион было завезено 1 452 тонны фруктов и овощейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловском управлении Россельхознадзора решили успокоить горожан, которые после официального подтверждения первого заражения коронавирусом в Екатеринбурге побежали скупать продукты в магазинах. Так, в марте в регион было завезено 1 452 тонны фруктов и овощей.

- За период с 1 января по 18 марта этого года из стран ЕАЭС, Республики Сербия, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Таиланда и Вьетнама на территорию Урала было ввезено 6,8 тонн плодоовощной продукции, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Специалисты Россельхознадзора проверили всю ввезенную в регион продукцию. По результатам лабораторных исследований, никаких карантинных объектов на них не было обнаружено. Не паниковать, кстати, посоветовал и губернатор Куйвашев.

В марте этого года на Урал были привезены: яблоки (142,6 тонн), цитрусовые (0,02), арбузы (0,04), виноград (40), экзотические фрукты (24,5), свежая капуста (520), репчатый лук (700), свежие огурцы (19) и зеленные культуры (6,8).

ИСТОЧНИК KP.RU

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