2020-03-18T13:22:48+03:00
Общество

На Урале создан оперативный штаб по распространению коронавируса

Соответствующий документ подписал губернатор Куйвашев
Мария Трапезникова
Поделиться:
На Урале создан оперативный штаб по распространению коронавирусаНа Урале создан оперативный штаб по распространению коронавирусаФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Сегодня днем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании оперативного штаба по предупреждению и распространению коронавируса. Напомним, раньше профилактику вела областная эпидемиологическая комиссия.

- Председателем оперативного штаба, согласно документу, является Евгений Куйвашев, его заместителями назначены: первый замгубернатора Алексей Орлов, заместитель губернатора Павел Креков, - рассказали в региональном департаменте информполитики. – В составе штаба – руководители областных управлений Роспотребнадзора, ФСБ и МВД, члены правительства, представители инфраструктурных предприятий, общественных организаций.

Напомним, сегодня губернатор подписал еще один важный документ – указ о введении на территории региона режим повышенной готовности. Выдержки из него мы публиковали здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Свердловские полицейские вытащили из кювета бензовоз во время непогоды
Еды хватит на всех: в Россельхознадзоре успокоили свердловчан, массово скупающих продукты в магазинах
Что россияне скупают в аптеках?
На Урале создан оперативный штаб по распространению коронавируса
В Екатеринбурге за разрушенное здание на Метеогорке просят 90 миллионов
МегаФон увеличил лимиты звонков в европейском роуминге
Концерт "Диско-90-х" в Екатеринбурге переносится на осень
Из-за коронавируса студентов УрФУ в Екатеринбурге перевели на дистанционное обучение
Власти Екатеринбурга на отдых в детских лагерях выделили 629 миллионов
Рыбы на российских прилавках хватит на пару месяцев: будет ли дефицит
Tele2 обнуляет звонки на горячие линии и доступ к стопкоронавирус.рф
Полиция просит найти мужчину, который зарезал жену возле суда Первоуральска
Заготовили продукты и пути отступления: свердловские спасатели готовятся к весенним паводкам
Спектакль "Еврейское счастье", который должен был пройти в Екатеринбурге, переносят на новую дату
Следствие просит горожан помочь найти участника смертельной драки в Екатеринбурге
Свердловские энергетики рассказали, как они борются с вирусом
Коронавирус на Урале: Куйвашев попросил свердловчан не скупать всю гречку в магазинах
Туры и маршруты по Уралу представили на презентации в рамках выставки «Интурмаркет»
Из-за коронавируса кинотеатры Екатеринбурга начнут рассаживать зрителей в шахматном порядке
Коронавирус на Урале: Куйвашев утвердил список «карантинных» стран для свердловчан
На Урале слесарю выплатили 100 тысяч за травму на работе
Рыболовные сети не прошли контроль уральских таможенников
За месяц – 20 «закладок»: в Екатеринбурге поймали наркозакладчиков
УБРиР вошел в рейтинг самых надежных российских банков по версии Forbes