На Урале создан оперативный штаб по распространению коронавируса

18 Март 2020 2020-03-18T13:22:48+03:00

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Сегодня днем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании оперативного штаба по предупреждению и распространению коронавируса. Напомним, раньше профилактику вела областная эпидемиологическая комиссия.

- Председателем оперативного штаба, согласно документу, является Евгений Куйвашев, его заместителями назначены: первый замгубернатора Алексей Орлов, заместитель губернатора Павел Креков, - рассказали в региональном департаменте информполитики. – В составе штаба – руководители областных управлений Роспотребнадзора, ФСБ и МВД, члены правительства, представители инфраструктурных предприятий, общественных организаций.

Напомним, сегодня губернатор подписал еще один важный документ – указ о введении на территории региона режим повышенной готовности. Выдержки из него мы публиковали здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU