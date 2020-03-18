В Екатеринбурге за разрушенное здание на Метеогорке просят 90 миллионов

18 Март 2020 2020-03-18T13:15:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге выставили на продажу участок земли с разрушенным зданием, которые находится на Метеогорке. За него просят 90 миллионов рублей и предлагают на земле построить жилой дом. Эскизный проект, кстати, уже готов.

эскиз дома, который предлагают построить. Фото: портал N1.RU

- Земля в центре города, на самой высокой точке города в окружении лесопарка, - сообщает продавец в объявлении на портале N1.RU. – Земля в собственности, ГПЗУ получен, но есть решаемые ограничения по высоте застройки.

Площадь участка – чуть больше 1,8 тысячи квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU