Заготовили продукты и пути отступления: свердловские спасатели готовятся к весенним паводкам

18 Март 2020 2020-03-18T12:16:53+03:00

Чтобы оперативно реагировать на ЧС, подготовлены больше 16 тысяч человек

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Свердловские спасатели активно готовятся к весенним паводкам, которые, согласно синоптикам, прогнозируются на середину-конец апреля. Ожидается, что на территории 15 муниципальных образований региона будут подтоплены 10 низководных мостов, пять участков трасс. Конструкции двух мостов будут разобраны, из-за чего будет временно ограничено движение сразу с 27 населенными пунктами.

- При этом жизнеобеспечение населения этих территорий нарушено не будет, заблаговременно туда завозятся продукты питания, медикаменты, товары первой необходимости, - отметил первый замначальника ГУ МЧС по Свердловской области полковник внутренней службы Иван Павленко.

На тех территориях, которые попадают в зону весеннего паводка, будут выставлены пожарные посты и организована работа 20 лодочных и паромных переправ.

На случай ухудшения обстановки для экстренной ситуации в муниципальных образованиях подготовлено 739 пунктов временного размещения вместимостью почти 300 тысяч человек. В целях реагирования на последствия возможных ЧС подготовлены больше 16 тысяч человек, около четырех тысяч спецмашин и 269 плавсредств. Кроме того, создана специальная аэромобильная группировка, готовая выдвинуться для ликвидации последствий паводка и оказания помощи местным жителям.

Для ликвидации возможных последствий создан резервный фонд Правительства Свердловской области в размере 1 миллиарда рублей. Кроме того, созданы запасы ресурсов на сумму больше 85 миллионов рублей.

В каких районах ожидаются весенние паводки: МО г. Ирбит, Серовский ГО, Новолялинский ГО, Гаринский ГО, ГО Староуткинск, Ирбитское МО, Ивдельский ГО, Алапаевское МО, Туринский ГО, Слободо-Туринский МР, Байкаловский МР, Махневское МО, Талицкий ГО, ГО Верхотурский, ГО Карпинск.

ИСТОЧНИК KP.RU