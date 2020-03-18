2020-03-18T11:09:33+03:00
Общество

Свердловские энергетики рассказали, как они борются с вирусом

Оперативный персонал на станциях и теплосетях продолжает работать, а «офисники» отправлены по домам
Мария Трапезникова
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Оперативный персонал на станциях и теплосетях продолжает работать, а «офисники» отправлены по домамОперативный персонал на станциях и теплосетях продолжает работать, а «офисники» отправлены по домамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На всех объектах Свердловского филиала «ТПлюс» введен режим повышенной безопасности. Оперативный персонал на станциях и тепловых сетях продолжает работу в полном составе. Их не могут отпустить по домам, поскольку иначе нарушится нормальная работа оборудования и не удастся оперативно устранять различные дефекты.

- Работники обеспечиваются антисептическими растворами, дополнительными средствами индивидуальной защиты, до сотрудников доведены все рекомендации по гигиене и профилактике, - рассказали в пресс-службе ЕТК.

Кроме того, во всех помещениях и служебном транспорте проводится ежедневная дезинфекция, а на всех производственных площадках, в офисах и других локациях – ежедневная термометрия. Сотрудники с малейшими недомоганиями отстраняются от работы.

А вот офисные сотрудники ЕТК с 10 марта отстранены от всех внешних и внутренних мероприятий и командировок. Совещания переводятся в режим видеосвязи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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