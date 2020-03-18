Свердловские энергетики рассказали, как они борются с вирусом
На всех объектах Свердловского филиала «ТПлюс» введен режим повышенной безопасности. Оперативный персонал на станциях и тепловых сетях продолжает работу в полном составе. Их не могут отпустить по домам, поскольку иначе нарушится нормальная работа оборудования и не удастся оперативно устранять различные дефекты.
- Работники обеспечиваются антисептическими растворами, дополнительными средствами индивидуальной защиты, до сотрудников доведены все рекомендации по гигиене и профилактике, - рассказали в пресс-службе ЕТК.
Кроме того, во всех помещениях и служебном транспорте проводится ежедневная дезинфекция, а на всех производственных площадках, в офисах и других локациях – ежедневная термометрия. Сотрудники с малейшими недомоганиями отстраняются от работы.
А вот офисные сотрудники ЕТК с 10 марта отстранены от всех внешних и внутренних мероприятий и командировок. Совещания переводятся в режим видеосвязи.
ИСТОЧНИК KP.RU