УБРиР вошел в рейтинг самых надежных российских банков по версии Forbes

18 Март 2020 2020-03-18T08:27:44+03:00

Уральский банк реконструкции и развития по итогам 2019 года вошел в рейтинг 100 надежных кредитных организаций по версии журнала Forbes

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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) по итогам 2019 года вошел в рейтинг 100 надежных кредитных организаций по версии журнала Forbes, поднявшись на 9 пунктов по сравнению с прошлым годом.

Отметим, ежегодно специалисты журнала Forbes изучают данные международных и российских рейтинговых агентств, аккредитованных в Банке России. Эксперты выбирают банки исходя из следующих параметров: наличие рейтинга, активы более 30 млрд рублей, а при наличии нескольких рейтингов учитывали общее число наивысших.

По оценке аналитиков журнала, на 1 января 2020 года норматив достаточности капитала УБРиР составляет 10,3%, а норматив мгновенной ликвидности — 290,5%. Доля вкладов в пассивах оценивается в 65,4%, а активы на отчетную дату по данным Forbes составили 258,8 млрд рублей.

Отмечающий в этом году свое 30-летие УБРиР сегодня является одним из крупнейших универсальных банков страны и входит в число лидеров банковской отрасли Свердловской области. Офисная сеть банка охватывает 45 российских регионов. В 2019 году агентство Standard & Poor’s (S&P) подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги УБРиР на уровне «B-/B» с прогнозом «стабильный». УБРиР имеет аккредитацию государственного Агентства по страхованию вкладов на выплаты вкладчикам банков, в отношение которых произошел страховой случай.

Кроме того, Уральский банк реконструкции и развития активно работает в социальном направлении и поддерживает благотворительную программу «Дети верят в чудо», которая появилась в банке в 2008 году и вскоре получила бессрочный статус. Сейчас в проект входит 46 учреждений в 29 городах России.

В сентябре 2018 года банк запустил масштабный проект по повышению финансовой грамотности «Гид по финансам. Советы от УБРиР». В его рамках уже прошло 90 мероприятий (семинаров, прямых эфиров, квестов, игротек, мастер-классов как для специалистов, так и для детей). Их посетило онлайн и офлайн 249 тыс. человек. С прошлого года УБРиР начал проводить мероприятия по финансовой грамотности для студентов УрФУ и для пенсионеров в социальных центрах. Также банком был создан свой канал по финансам на Яндекс. Дзене.