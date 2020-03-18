2020-03-18T08:27:44+03:00
Экономика

УБРиР вошел в рейтинг самых надежных российских банков по версии Forbes

Уральский банк реконструкции и развития по итогам 2019 года вошел в рейтинг 100 надежных кредитных организаций по версии журнала Forbes
Поделиться:
Фото: предоставлено УБРиРФото: предоставлено УБРиР
Изменить размер текста:

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) по итогам 2019 года вошел в рейтинг 100 надежных кредитных организаций по версии журнала Forbes, поднявшись на 9 пунктов по сравнению с прошлым годом.

Отметим, ежегодно специалисты журнала Forbes изучают данные международных и российских рейтинговых агентств, аккредитованных в Банке России. Эксперты выбирают банки исходя из следующих параметров: наличие рейтинга, активы более 30 млрд рублей, а при наличии нескольких рейтингов учитывали общее число наивысших.

По оценке аналитиков журнала, на 1 января 2020 года норматив достаточности капитала УБРиР составляет 10,3%, а норматив мгновенной ликвидности — 290,5%. Доля вкладов в пассивах оценивается в 65,4%, а активы на отчетную дату по данным Forbes составили 258,8 млрд рублей.

Отмечающий в этом году свое 30-летие УБРиР сегодня является одним из крупнейших универсальных банков страны и входит в число лидеров банковской отрасли Свердловской области. Офисная сеть банка охватывает 45 российских регионов. В 2019 году агентство Standard & Poor’s (S&P) подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги УБРиР на уровне «B-/B» с прогнозом «стабильный». УБРиР имеет аккредитацию государственного Агентства по страхованию вкладов на выплаты вкладчикам банков, в отношение которых произошел страховой случай.

Кроме того, Уральский банк реконструкции и развития активно работает в социальном направлении и поддерживает благотворительную программу «Дети верят в чудо», которая появилась в банке в 2008 году и вскоре получила бессрочный статус. Сейчас в проект входит 46 учреждений в 29 городах России.

В сентябре 2018 года банк запустил масштабный проект по повышению финансовой грамотности «Гид по финансам. Советы от УБРиР». В его рамках уже прошло 90 мероприятий (семинаров, прямых эфиров, квестов, игротек, мастер-классов как для специалистов, так и для детей). Их посетило онлайн и офлайн 249 тыс. человек. С прошлого года УБРиР начал проводить мероприятия по финансовой грамотности для студентов УрФУ и для пенсионеров в социальных центрах. Также банком был создан свой канал по финансам на Яндекс. Дзене.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус на Урале: Куйвашев попросил свердловчан не скупать всю гречку в магазинах
Туры и маршруты по Уралу представили на презентации в рамках выставки «Интурмаркет»
Из-за коронавируса кинотеатры Екатеринбурга начнут рассаживать зрителей в шахматном порядке
Коронавирус на Урале: Куйвашев утвердил список «карантинных» стран для свердловчан
На Урале слесарю выплатили 100 тысяч за травму на работе
Рыболовные сети не прошли контроль уральских таможенников
За месяц – 20 «закладок»: в Екатеринбурге поймали наркозакладчиков
УБРиР вошел в рейтинг самых надежных российских банков по версии Forbes
«Водоканал» Екатеринбурга поймали на выбрасывании вредных примесей в Исеть
Вирус, ты не пройдешь: в поликлиниках Екатеринбурга сделали отдельные входы для пациентов с высокой температурой
В Екатеринбурге деревню Универсиады за 71 миллион подключат к канализации
Московский дизайнер раскрыл, какую фразу зашифровал в работе на площади в Екатеринбурге Покрас Лампас
В Нижнем Тагиле планируют облагородить «зеленую» зону на улице Космонавтов
В парке Маяковского откроется новое летнее кафе с открытой кухней и экотеплицей
Наблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию будут 25 тысяч уральцев
ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса до 1,5 трлн рублей
Стало известно о состоянии екатеринбурженки, у которой подтвердился коронавирус
В Екатеринбурге в больнице №40 ограничили посещение пациентов
НЛМК внедрил цифровой сервис в помощь поставщикам компании
В Нижнем Тагиле общественные места благоустроят на 54 миллиона
В 2020 году в лагеря и санатории поедут 130 тысяч юных екатеринбуржцев
ЕВРАЗ планирует построить новое производство железнодорожных колес в «Титановой долине»
Сотрудников Кольцово перед сменами проверяют на тепловизорах
В 2020 году в Свердловской области установят 127 новых камер, чтобы ловить лихачей
Екатеринбург вошел в тройку самых заботливых городов России
Уралец пытался получить права по поддельной медсправке
На трассе «Пермь – Екатеринбург» на четыре дня закроют участок дороги
Из Екатеринбурга за ночь вывезли 996 тонн снега