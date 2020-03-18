2020-03-18T07:59:36+03:00
Общество

«Водоканал» Екатеринбурга поймали на выбрасывании вредных примесей в Исеть

Концентрация загрязняющих веществ в воде превышала норму
Мария Трапезникова
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Концентрация загрязняющих веществ в воде превышала нормуКонцентрация загрязняющих веществ в воде превышала нормуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура решила проверить, как МУП «Водоканал» в Екатеринбурге исполняет требования природоохранного законодательства. Во время проверки выяснилось, что предприятие выбрасывает в Исеть сточные воды с превышением в них концентрации загрязняющих веществ.

- Кроме того, установлено, что «Водоканал» не исполнил обязанность по производству и согласованию оценки воздействия деятельности по сбросу сточных вод на водные биоресурсы и среду их обитания, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В связи с этим предприятие обязали «обеспечить нормативную степень очистки сбрасываемых в реку сточных вод» и провести оценку деятельности по сбросу этих вод на водные биологические ресурсы и среду их обитания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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