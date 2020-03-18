«Водоканал» Екатеринбурга поймали на выбрасывании вредных примесей в Исеть

18 Март 2020 2020-03-18T07:59:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура решила проверить, как МУП «Водоканал» в Екатеринбурге исполняет требования природоохранного законодательства. Во время проверки выяснилось, что предприятие выбрасывает в Исеть сточные воды с превышением в них концентрации загрязняющих веществ.

- Кроме того, установлено, что «Водоканал» не исполнил обязанность по производству и согласованию оценки воздействия деятельности по сбросу сточных вод на водные биоресурсы и среду их обитания, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В связи с этим предприятие обязали «обеспечить нормативную степень очистки сбрасываемых в реку сточных вод» и провести оценку деятельности по сбросу этих вод на водные биологические ресурсы и среду их обитания.

ИСТОЧНИК KP.RU