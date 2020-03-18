2020-03-18T06:53:10+03:00
Общество

Московский дизайнер раскрыл, какую фразу зашифровал в работе на площади в Екатеринбурге Покрас Лампас

Художнику в очередной раз пришлось объяснять, почему он изменить работу после недовольства православных активистов
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Накануне на площадке «Яндекс.Эфир» вышел очередной выпуск программы «Просто о сложном» с ведущей Софико Шеварнадзе. На этот раз гостем у нее стал известный российский художник-каллиграфист Покрас Лампас. Во время разговора речь зашла о супрематическом кресте, нарисованном на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге.

Оказалось, что московский шрифтовой дизайнер Юрий Остроменцкий расшифровал фразу, которую Покрас ввел в крест. Она звучит так: «Товарищ, помни, цензура не должна влиять на искусство». Такую версию ведущая Шеварнадзе высказала во время эфира.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

А также отметила, что ей не понравилось, как изменили крест – и что его вообще изменили. На что Покрас Лампас отметил, что перед тем, как приступать к работе, он досконально изучил историю площади Первой пятилетки и знал, что это был центр притяжения промышленных предприятий, который в 1990-е годы стал местом убийств и раздолья для ОПГ.

- Для меня было важно снять условно ассоциативный для многих слой: что это площадь, где стреляли, убивали, грабили и где зверствовали ОПГ — в сторону промышленного, нашей гордости, нашего искусства, авангарда. И я это сделал, - рассказал в эфире Покрас. – Но был один слой, о котором я не знал отчасти: ОПГ и вся эта бандитская история в какой-то момент очень сильно приблизилась к христианству и ушла в другую среду, стала очень ревностно (часто даже далеко от общей позиции РПЦ) отстаивать свои какие-то нормы. И я пришел к вопросу: какая моя главная цель высказывания на этой площади?

Фото: "Стенограффия"

Фото: "Стенограффия"

Художник подытожил, что его первостепенная задача была – объединить людей, а не наоборот.

Напомним, летом известный уличный художник Покрас Лампас нарисовал Супрематический крест на площади Первой Пятилетки. Роспись заняла пространство в 6686 квадратных метров. Через пару недель коммунальщики частично закатали работу в асфальт, сделав переход. Ситуация вызвала скандал, который вышел на федеральный уровень.

Кстати, не так давно мы писали, что скандальный крест художника не смог пережить зиму - краски значительно выцвели. Однако фестиваль «Стограффия» пока что не планирует его восстанавливать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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