Наблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию будут 25 тысяч уральцев

17 Март 2020 2020-03-17T18:35:14+03:00

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Общественная палата Свердловской области отбирает кандидатов для наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию Российской Федерации, которое пройдет 22 апреля. Соглашения о содействии в наблюдении за избирательными участками подписывают с представителями некоммерческих организаций. На 2,5 тысячи избирательных участков расположенных по региону нужно 25 тысяч наблюдателей.

- Если работать по полной программе, то нужно 25 тысяч человек. Мы поставили перед собой такую задачу и начали подписывать соглашения с общественными организациями, которые готовы предоставлять нам кандидатов для обучения, – рассказал председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Когда кандидатов отберут, их отправят на специальное обучение. Сейчас в качестве наблюдателей готовы выступить представители Форума женщин Урала и центр этноконфессиональных исследований и профилактики экстремизма.

ИСТОЧНИК KP.RU