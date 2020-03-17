ЕВРАЗ планирует построить новое производство железнодорожных колес в «Титановой долине»

17 Март 2020 2020-03-17T14:20:48+03:00

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ЕВРАЗ выбрал площадкой для строительства нового производства железнодорожных колес особую экономическую зону «Титановая долина» в Свердловской области.

Строительство и управление колесным производством будет осуществлять ООО «Аллегро» - совместное предприятие ЕВРАЗа и ООО «Рейл Сервис», холдинговой компании, владеющей вагоноремонтными активами.

ЕВРАЗ подписал соглашение о строительстве нового производства железнодорожных колес

Инвестиции в строительство оцениваются в 16 млрд рублей. Мощность нового цеха составит 200 тысяч железнодорожных колес в год, с возможностью увеличения до 300 тысяч. Старт производства намечен на 2022 год.

«Мы считаем рынок железнодорожных колес перспективным, – отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Создание нового колесного производства позволит нам увеличить объемы выпуска продукции, востребованной потребителями».

«Правительство Свердловской области создает необходимые условия для стимулирования инвестиционной активности в регионе. Это одна из важнейших задач, поставленных перед нами губернатором Евгением Куйвашевым. Поэтому закономерной станет и наша поддержка при организации нового производства на площадке особой экономической зоны «Титановая долина» в Верхней Салде. Для региона особое значение имеют планы по созданию здесь 425 новых рабочих мест», — отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.