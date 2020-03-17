Екатеринбург вошел в тройку самых заботливых городов России

17 Март 2020 2020-03-17T13:35:40+03:00

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Туристический портал «ТурСтат» ко Всемирному дню социальной работы, который отмечается сегодня, 17 марта, решил составить рейтинг самых заботливых городов России. И оказалось, что Екатеринбург вошел в тройку лидеров. Выше него в списке оказалась Москва. Третье место заняла Казань.

- По результатам опроса, за Москву как самый заботливый город России отдали 20% голосов, за Екатеринбург - 14%, за Казань и Нижний Новгород - по 12%, за Санкт-Петербург и Калининград - по 8%, за Краснодар и Новосибирск - по 6%, за Уфу и Красноярск - по 4%, - отметили в пресс-службе портала.

Рейтинг был составлен по итогам интернет-опроса на тему, где лучше всего проводится соцработа и где лучшие соцуслуги. В нем приняли участие больше пяти тысяч посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU