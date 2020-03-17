17 Март 2020 2020-03-17T13:08:57+03:00

На трассе «Пермь – Екатеринбург» на четыре дня закроют участок дороги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Участок трассы Р-242 «Пермь – Екатеринбург», на 331-м километре, планируется на четыре дня закрыть от автомобилистов в сторону столицы Урала: с 10:00 18 марта до 17:00 22 марта.

- Проезд на период ограничения будет осуществляться по съездам ремонтируемой транспортной развязки на 332-м километре, при возникновении заторов существует альтернативный проезд через Московский тракт, - рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Для левых поворотов в поселки Новоалексеевское и Чусоводсторой предусмотрены объезды через транспортные развязки на 337-м и 317-м километрах трассы. Водителей просят быть внимательными, следить за новыми знаками, соблюдать скоростной режим, а также планировать маршрут заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU