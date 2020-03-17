На трассе «Пермь – Екатеринбург» на четыре дня закроют участок дороги
Участок трассы Р-242 «Пермь – Екатеринбург», на 331-м километре, планируется на четыре дня закрыть от автомобилистов в сторону столицы Урала: с 10:00 18 марта до 17:00 22 марта.
- Проезд на период ограничения будет осуществляться по съездам ремонтируемой транспортной развязки на 332-м километре, при возникновении заторов существует альтернативный проезд через Московский тракт, - рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
Для левых поворотов в поселки Новоалексеевское и Чусоводсторой предусмотрены объезды через транспортные развязки на 337-м и 317-м километрах трассы. Водителей просят быть внимательными, следить за новыми знаками, соблюдать скоростной режим, а также планировать маршрут заранее.
ИСТОЧНИК KP.RU