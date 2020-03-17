Из Екатеринбурга за ночь вывезли 996 тонн снега

17 Март 2020 2020-03-17T12:25:46+03:00

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Вот два дня уже Екатеринбург щедро заваливает снегом. Неблагоприятная обстановка на дорогах приводит к большим пробкам и множеству аварий. Для того, чтобы бороться с непогодой, на улицы города выехали коммунальщики.

- За минувшую ночь из Екатеринбурга вывезли 996 тонн снега. Дороги расчищали 174 спецмашины и еще 99 рабочих, - рассказали в пресс-службе городской мэрии. – Для обработки проезжей части дорог и тротуаров было использовано 119 тонн противогололедных материалов и 13 тонн мелкофракционного щебня.

Сегодня днем сугробы вышли разгребать 177 спецмашин и еще 413 рабочих. В администрации Екатеринбурга просят пешеходов быть особенно внимательными и осторожно ходить по тротуарам – сильные перепады температур по ночам приводят к наледи.

ИСТОЧНИК KP.RU