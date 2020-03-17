Депутаты Гордумы Екатеринбурга утвердили положение о размещении объектов «нестационарки»

17 Март 2020 2020-03-17T11:02:32+03:00

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Сегодня на очередном заседании депутаты Гордумы Екатеринбурга утвердили новые правила размещения нестанционарных киосков, которые располагаются на территории города. Положение разрабатывалось с участием предпринимательского и экспертного сообщества: представителей Союза малого и среднего бизнеса региона, а также областного Агентства стратегических инициатив.

Новые правила предполагают конкретизацию оснований для расторжения договоров аренды с владельцами павильонов и киосков, правил оформления необходимой документации, сроков и порядка проведения аукционов, единообразных стандартов к внешнему виду «нестационарки» и ряд других пунктов.

- Положение обсуждалось с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Свердловской области, общественными организациями и депутатами. Экспертами очень подробно были рассмотрены все нововведения. Озвученные замечаниями и предложения были учтены, – подчеркнул замглавы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.

ИСТОЧНИК KP.RU