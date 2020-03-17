Свердловчанка оформила ложные туры и попала в тюрьму
В Белоярском районе Свердловской области под суд отправили жительницу Асбеста, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. С августа 2017 по октябрь 2018 года женщина, работая туроператором, украла деньги у 19 граждан на сумму свыше 1,7 миллионов рублей.
- Она заключала с гражданами договоры на реализацию туристических путевок, брала оплату. Но при этом деньги за бронирование тура туроператору не переводила, а присваивала себе, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Потерпевшие остались без турпутевок и без денег.
В итоге, суд принял решение отправить мошенницу на четыре года в колонию общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU