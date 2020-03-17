2020-03-17T10:14:31+03:00
Происшествия

Свердловчанка оформила ложные туры и попала в тюрьму

Она брала с клиентов деньги и присваивала их себе
Мария Трапезникова
Поделиться:
Свердловчанка оформила ложные туры и попала в тюрьмуСвердловчанка оформила ложные туры и попала в тюрьмуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Белоярском районе Свердловской области под суд отправили жительницу Асбеста, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. С августа 2017 по октябрь 2018 года женщина, работая туроператором, украла деньги у 19 граждан на сумму свыше 1,7 миллионов рублей.

- Она заключала с гражданами договоры на реализацию туристических путевок, брала оплату. Но при этом деньги за бронирование тура туроператору не переводила, а присваивала себе, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Потерпевшие остались без турпутевок и без денег.

В итоге, суд принял решение отправить мошенницу на четыре года в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Концерты Дельфина и Garou в Екатеринбурге переносятся на осень
Уралец украл у попутчика мобильник, чтобы купить билет на обратную дорогу
Tele2 нарастила подключения через интернет
Депутаты Гордумы Екатеринбурга утвердили положение о размещении объектов «нестационарки»
442 уральца находятся под наблюдением врачей из-за подозрений на COVID-19
Свердловчанка оформила ложные туры и попала в тюрьму
Родителей с детьми из Екатеринбурга, контактировавших с заболевшим COVID-19, через суд отправят на карантин
Летим до ХМАО: Кольцово запустил прямые рейсы до Советского
В Екатеринбурге воришку женских сумочек отправили на два года в тюрьму
В Екатеринбурге за 271 миллион отремонтируют дорогу на улице Чкалова
Уралец заплатил 200 тысяч за алименты, чтобы не угодить в тюрьму
Всех иностранных студентов УрГЭУ допускают до пар только после карантина
Второй день снегопада: Екатеринбург снова застыл в километровых пробках
Встречают в масках и с гелем для рук: в мэрии Екатеринбурга у посетителей проверяют температуру
«Екатеринбург-Экспо» отменил все мероприятия численностью больше тысячи человек
Вызволяли с помощью масок «самоспасатель»: в Екатеринбурге из загоревшейся многоэтажки спали 63 человека
В Сысерти после вмешательства прокуратуры ликвидировали крупную свалку бытовых отходов
В Свердловской области из-за непогоды госавтоинспекторы патрулируют трассы в усиленном режиме
В Екатеринбурге волонтеры спасают дворнягу, которую сбил поезд
Детские сады в Екатеринбурге не будут закрывать на карантин