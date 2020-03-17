2020-03-17T07:50:45+03:00
Общество

Уралец заплатил 200 тысяч за алименты, чтобы не угодить в тюрьму

Суд отправил его на 50 часов обязательных работ
Мария Трапезникова
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Уралец заплатил 200 тысяч за алименты, чтобы не угодить в тюрьмуУралец заплатил 200 тысяч за алименты, чтобы не угодить в тюрьмуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителю Каменска-Уральского, что в Свердловской области, пришлось выплатить 200 тысяч рублей за алименты, чтобы не попасть в тюрьму. По решению суда, после развода, он должен был отдавать своей маленькой дочке ¼ доли доходов ежемесячно.

- Но должник не спешил исполнять свои родительские обязательства по содержанию своего ребенка, алименты не уплачивал, от явки к приставу последнее время уклонялся, по адресу проживания не появлялся, на звонки не отвечал, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Погашать долг в 200 тысяч не торопился.

В итоге, на него завели административное дело, а самого мужчину доставили к мировому судьбе. Пристав предупредила, что, в противном случае, ему грозит уголовная ответственность.

Суд назначил должнику 50 часов обязательных работ. В тот же день мужчина, не желая больше испытывать судьбу, погасил всю сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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