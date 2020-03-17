Встречают в масках и с гелем для рук: в мэрии Екатеринбурга у посетителей проверяют температуру

17 Март 2020 2020-03-17T07:02:28+03:00

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Администрация Екатеринбурга с сегодняшнего дня, 17 марта, ввела особые меры по профилактике эпидемиологической ситуации в городе. Так, теперь всех посетителей на входе встречает охранник в маске и направляет к специальному человеку, который проверят у них температуру.

- Посетители здания администрации Екатеринбурга с 17 марта и до особого распоряжения проходят процедуру контроля температуры тела и обрабатывают руки антисептическим гелем, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Напомним, такие меры решили предпринять после вчерашнего заседания оперативного штаба по коронавирусу, который возглавлял Александр Высокинский. На нем было предложено ограничить все массовые мероприятия, численность которых превышает тысячу человек – что уже, кстати, сделал МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Кроме этого: ввести карантин в школах до «особого распоряжения» и в некоторых университетах – на две недели. Детские сады решили не закрывать до тех пор, пока число заболевших ОРВИ не превысит порог в 20%. Аэропорт, ЖД вокзал, автовокзалы и метро получат тепловизоры для измерения температуры пассажиров. А кондукторам порекомендовали работать в перчатках и масках.

ИСТОЧНИК KP.RU