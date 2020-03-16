2020-03-16T19:45:35+03:00
Общество

В Сысерти после вмешательства прокуратуры ликвидировали крупную свалку бытовых отходов

Несанкционированную свалку организовали в лесу
Алина СУРИНА
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Свалку сотрудники прокуратуры обнаружили в лесуСвалку сотрудники прокуратуры обнаружили в лесуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во время проверки участка Верх-Сысертского участкового лесничества сотрудники прокуратуры обнаружили крупную несанкционированную свалку бытовых отходов. Прямо в лесу валялись многочисленная пластмассовая тара, отходы полиэтилена и другие несортированные отходы.

- Данный земельный участок был предоставлен Департаментом лесного хозяйства Свердловской области в аренду сроком на 25 лет для лесозаготовительной деятельности ООО «Крона», которое не исполнило требования в сфере экологической безопасности и не обеспечило ликвидацию отходов производства либо их размещение на санкционированных площадках сбора отходов, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Арендаторы по закону были обязаны содержать в чистоте предоставленные земельные участки, проводить мероприятия по сохранению плодородности почв и обеспечивать отсутствие негативного влияние на природу.

Прокуратура после обнаружения свалки отправилась в суд с исковым заявлением к организации с требованием ликвидировать свалку бытовых отходов. После вмешательства прокуратуры свалку убрали, а территорию в лесу, на которой она была, почистили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Сысерти после вмешательства прокуратуры ликвидировали крупную свалку бытовых отходов
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