2020-03-16T18:41:47+03:00
Общество

В Екатеринбурге волонтеры спасают дворнягу, которую сбил поезд

У собаки сломан позвоночник в двух местах
Алина СУРИНА
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Фото: «Благотворительный фонд помощи бездомным животным»Фото: «Благотворительный фонд помощи бездомным животным»
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В Екатеринбурге волонтеры спасают дворнягу, которую сбил поезд. Собаку нашли на железнодорожной станции Аятское. У пса контузия внутренних органов, черепно-мозговая травма и переломы позвоночника в двух местах. Сейчас Айс – так назвали дворнягу, в тяжелом состоянии. Ему предстоит перенести операцию на позвоночнике.

- За два дня были проведены необходимые исследования и реанимационные мероприятия для стабилизации состояния, - написали волонтеры в группе ВКонтакте «Благотворительный фонд помощи бездомным животным». - Сегодня перевозим к хирургу для проведения операции на позвоночнике.

Собака, сбитая поездом на железнодорожной станции Аятское.Видео: Благотворительный фонд помощи бездомным животным

Даже после операции собака на лапы уже не встанет, но шанс на улучшение его состояния даже с такими тяжелыми травмами есть. На операцию для Айса волонтерам требуется около 40 тысяч рублей. Чтобы помочь в оплате лечения собаки можно обратиться к волонтерам «Благотворительного фонда помощи бездомным животным».

ИСТОЧНИК KP.RU

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