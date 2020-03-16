Четыре современных одноуровневых пешеходных перехода через железнодорожные пути построит СвЖД в 2020 году

16 Март 2020 2020-03-16T16:40:10+03:00

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В 2020 году на СвЖД по программе предупреждения травматизма граждан на объектах транспортной инфраструктуры будет построено четыре современных одноуровневых пешеходных перехода через железнодорожные пути.

Новые безопасные пешеходные переходы появятся на участках с интенсивным движением поездов: на перегонах Первоуральск – Подволошная 1770 км пк 3, Путевка – Исток и на о.п. Палкино (Свердловская область), а также на перегоне Ергач – Кукуштан (Пермский край). Все объекты будут оборудованы световой и звуковой сигнализацией, освещением, накопительными площадками с направляющим ограждением, резинокордовым настилом и знаками безопасности. При необходимости будут сделаны лестничные и пандусовые сходы. Строительные работы планируется начать во втором квартале.

Фото: предоставлено СвЖД

СвЖД планомерно реализует комплекс мер по обеспечению безопасности на объектах железнодорожного транспорта. С 2013 года в Екатеринбургском, Нижнетагильском, Тюменском и Пермском регионах магистрали было построено 19 безопасных и удобных пешеходных переходов. В том числе пять в 2019 году: на станциях Ревда, Талица, Левшино и на перегонах Тюмень – Войновка, Кокшаровский – Камышлов.

Кроме того, ежегодно на СвЖД проводится ремонт и обновление пешеходных переходов, замена настилов, систем освещения на платформах станций и остановочных пунктах, вырубка кустарника в местах плохой видимости, установка предупреждающих плакатов и знаков безопасности.