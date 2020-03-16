2020-03-16T16:31:26+03:00
Общество

Екатеринбуржцев позвали на обсуждение судьбы детского сада на Ясной

Новый проект не предусматривает снос дошкольного учреждения
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: Яндекс.КартыФото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

Екатеринбуржцев позвали на обсуждение судьбы детского сада на Ясной, 34А. На участке в квартале улиц Белореченской - Шаумяна - Ясной - Волгоградской вместо дошкольного учреждения собирались строить жилые дома. Местные жители высказались против сноса детского сада, поэтому в мэрии запретили застройщику принимать решение и устроили общественные обсуждения.

В новом проекте, который предлагают рассмотреть горожанам, не предусматривает снос детского сада. Посмотреть его можно будет в администрации города и на их официальном сайте. Экспозиция проектов откроется 20 марта, но обсуждение уже проходит.

Участники обсуждений могут внести свои предложения и замечания на официальном сайте мэрии, в письменной форме в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений или в виде записи в книге учета посетителей экспозиции проектов. Общественные обсуждения будут проводиться до 17 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Детские сады в Екатеринбурге не будут закрывать на карантин
Зеленую рощу в Екатеринбурге закроют для прогулок 1 апреля
Четыре современных одноуровневых пешеходных перехода через железнодорожные пути построит СвЖД в 2020 году
Екатеринбуржцев позвали на обсуждение судьбы детского сада на Ясной
Группа НЛМК запустила новый портал для стартапов
Стрелял из окна внедорожника: екатеринбуржец устроил охоту на уток прямо в центре города
В Екатеринбурге весной заменят трубы на восьми улицах
Использовали 700 килограммов взрывчатки: на реках Урала начали подрывать лед
В Екатеринбурге за 88,8 миллиардов построят два детских сада
Высокинский предложил отменить в Екатеринбурге все мероприятия больше тысячи человек
ВТБ Лизинг стал лидером по продажам автомобилей LADA в лизинг в России
В Академическом за 45 миллионов закатают в асфальт улицу Мехренцева
Люди улыбались и играли друг с другом: Екатеринбург заставили шахматными досками
В марте к сверхскоростному интернету по оптике можно подключиться бесплатно
В Екатеринбурге экс-приставу запросили 11 лет колонии за взятку
400 домов уральского поселка подключили к газу
Музей Левитана откроют в Екатеринбурге уже в октябре
Банк УРАЛСИБ предлагает новую памятную серебряную монету «150 лет со дня рождения В.И. Ленина»
На Урале директора УК оштрафовали за нерассмотрение обращений горожан
В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании из школы эвакуировали 385 детей
В Екатеринбурге все школы и детсады посадили на карантин