Екатеринбуржцев позвали на обсуждение судьбы детского сада на Ясной
Екатеринбуржцев позвали на обсуждение судьбы детского сада на Ясной, 34А. На участке в квартале улиц Белореченской - Шаумяна - Ясной - Волгоградской вместо дошкольного учреждения собирались строить жилые дома. Местные жители высказались против сноса детского сада, поэтому в мэрии запретили застройщику принимать решение и устроили общественные обсуждения.
В новом проекте, который предлагают рассмотреть горожанам, не предусматривает снос детского сада. Посмотреть его можно будет в администрации города и на их официальном сайте. Экспозиция проектов откроется 20 марта, но обсуждение уже проходит.
Участники обсуждений могут внести свои предложения и замечания на официальном сайте мэрии, в письменной форме в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений или в виде записи в книге учета посетителей экспозиции проектов. Общественные обсуждения будут проводиться до 17 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU