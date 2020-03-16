16 Март 2020 2020-03-16T16:31:26+03:00

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Екатеринбуржцев позвали на обсуждение судьбы детского сада на Ясной, 34А. На участке в квартале улиц Белореченской - Шаумяна - Ясной - Волгоградской вместо дошкольного учреждения собирались строить жилые дома. Местные жители высказались против сноса детского сада, поэтому в мэрии запретили застройщику принимать решение и устроили общественные обсуждения.

В новом проекте, который предлагают рассмотреть горожанам, не предусматривает снос детского сада. Посмотреть его можно будет в администрации города и на их официальном сайте. Экспозиция проектов откроется 20 марта, но обсуждение уже проходит.

Участники обсуждений могут внести свои предложения и замечания на официальном сайте мэрии, в письменной форме в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений или в виде записи в книге учета посетителей экспозиции проектов. Общественные обсуждения будут проводиться до 17 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU