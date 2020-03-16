2020-03-16T15:39:47+03:00
Экономика

Группа НЛМК запустила новый портал для стартапов

Разработчики получат удобный канал для выхода на конечного бизнес-заказчика, а также оперативную экспертизу своего проекта
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Более 250 стартапов уже прошли экспертную проработку в компанииБолее 250 стартапов уже прошли экспертную проработку в компанииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, открыла новую интернет-площадку для привлечения партнеров к совместной реализации инновационных проектов – NLMK.lab https://lab.nlmk.com.

С помощью этой площадки разработчики получат удобный канал для выхода на конечного бизнес-заказчика, а также оперативную экспертизу своего проекта. Наиболее удачные решения пройдут промышленные испытания на производственных площадках Группы НЛМК по всему миру.

НЛМК предлагает партнерам в сфере инноваций простой алгоритм сотрудничества. После заполнения заявки на сайте NLMK.lab и получения оперативной обратной связи авторы идеи вместе с экспертами НЛМК определят применимость решения в промышленных условиях и оценят его потенциал. Затем будет запущен пилотный проект, который позволит проверить эффективность проекта и определит возможность дальнейшего масштабирования и развития партнерства.

На рассмотрение принимаются идеи, повышающие эффективность существующих технологий производства, ремонтов и обслуживания оборудования, логистики, энергетики, экологии и других процессов.

К текущему моменту более 250 стартапов прошли экспертную проработку в компании, более 30 находятся на стадии пилотного внедрения.

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