2020-03-16T15:24:45+03:00
Происшествия

Стрелял из окна внедорожника: екатеринбуржец устроил охоту на уток прямо в центре города

У него изъяли ружье, нож и патроны. Арсенал направили на исследование
Евгений Стоянов
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На место выехала группа быстрого реагированияНа место выехала группа быстрого реагированияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге мужчина устроил охоту практически в центре города. Как пишет паблик «Лампа» мужчина отстреливал уток, плавающих по пруду, около элитных домов на улице Юмашева. Причем стрелок занимался охотой, не покидая свой Toyota Land Cruiser.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу информацию о стрельбе подтвердили.

Там рассказали, что в полицию обратились обеспокоенные жители дома, у которых перед окном неизвестный мужчина стрелял из ружья.

- Сообщение поступило в полицию 15 марта в 17:00. На место выехала группа немедленного реагирования. На месте был задержан гражданин 1985 года рождения. Он был доставлен в дежурную часть отдела полиции №9. У него были изъяты винтовка, пули, а также нож в чехле. Оружие было направлено на исследование, по итогам которого будет принято соответствующее процессуальное решение, - уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Также в полиции рассказали, что мужчину уже привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

ИСТОЧНИК KP.RU

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