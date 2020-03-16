В Екатеринбурге весной заменят трубы на восьми улицах

16 Март 2020 2020-03-16T14:53:58+03:00

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В Екатеринбургской теплосетевой компании утвердили план ремонтов на этот год. Так, в мае отремонтировать и реконструировать планируется трубы на восьми улицах города. На это выделят свыше трех миллиардов рублей. Кроме этого, помимо плановых ремонтов сетей и оборудования, специалисты ЕТК хотят заменить еще 68 километров труб.

Ремонты пройдут на участках:

- по Расковой (от Московской до Амудсена);

- по Халтурина (от Колмогорова);

- по проезду Решетникова (от Волгоградской);

- по Бакинских комиссаров (от Ярославкой до Осоавиахима, 1, 86 километр);

- по Серафимы Дерябиной (от Волгоградской, 1,1 километр);

- по Чайковского (от Авиационной до Юлиуса Фучинка, 1,6 километр);

- по Таватуйской (между Сортировочной и Маневровой, 1,3 километр).

Помимо этого, специалисты ЕТК собираются реконструировать больше 3,7 километра сетей диаметром от 70 до 150 миллиметров по улице Лунная. При перекладке будут использоваться трубы в пенополиуретановой изоляции, что в десятки раз снижает потери тепла, сокращает эксплуатационные затраты и дает возможность дистанционной диагностики.

Местным жителям переживать не стоит – отключать горячую воду во время строительных работ не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU