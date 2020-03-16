Использовали 700 килограммов взрывчатки: на реках Урала начали подрывать лед

16 Март 2020 2020-03-16T14:41:55+03:00

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На реках Свердловской области в рамках подготовки к безопасному пропуску паводковых вод специалисты МЧС начали бурить и подрывать лед. Взрывотехники работали у семи мостов региона, один подрыв был проведен в Верхотурском ГО у деревни Прокопьевской Салды.

- Также техники поработали у трех мостов через реку Тура в Туринском ГО и на трех мостах у этой же реки в Слободо-Туринском районе, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Для подрывов льда в общей сложности было использовано около 700 килограммов взрывчатки.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В ближайшее время планируется подорвать лед у трех мостов в Североуральском ГО, Таборинском районе и в Махневском муниципальном образовании. Механическим способом разрушают лед на реках Ница, Сугатка и Тура – уже распилен 1 671 метр льда. Все это позволит защитить мосты от весеннего ледохода, предупредит заторы на реках и не допустит затопления территорий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/766670" frameborder="0"></iframe> На реках Урала начали подрывать лед.Видео: пресс-служба МЧС по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU