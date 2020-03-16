2020-03-16T13:51:55+03:00
Общество

ВТБ Лизинг стал лидером по продажам автомобилей LADA в лизинг в России

Наибольшие скидки клиенты могут получить на автомобили LADA Vesta, XRAY, Largus универсал, Largus и Granta фургон
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) стал лидером по продажам автомобилей LADA в лизинг на российском рынке, увеличив объем реализации на 3% в 2019 г. Компания является официальным партнером программы LADA Leasing и предлагает специальные условия для приобретения автомобилей российского производителя. Скидка может составить до 40 тыс. рублей.

Наибольшие скидки клиенты могут получить на автомобили LADA Vesta, XRAY, Largus универсал, Largus и Granta фургон. До 30 тысяч можно сэкономить, приобретая LADA Granta седан, универсал или хэтчбек. Кроме того, на автомобили 2019 года выпуска до 31 марта действует дополнительная скидка до 40 тыс. рублей, которая суммируется со специальными условиями программы LADA Leasing.

Автомобили LADA пользуются наибольшей популярностью у клиентов ВТБ Лизинг в массовом сегменте. По итогам 2019 года марка заняла первое место среди отечественных автомобильных брендов в портфеле компании. Совокупные продажи составили более 3,5 тысяч машин и более 20% от общего объема продаж легковых автомобилей. Самыми популярными в портфеле ВТБ Лизинг остаются модели семейства LADA Largus с долей 62% от общего количества продаж марки.

«Рынок лизинга развивается и предлагает клиентам все более интересные условия. Сейчас во многих случаях автомобиль выгоднее приобрести в лизинг, чем за собственные средства или с привлечением кредита. На сегодняшний день это максимально удобный и быстрый способ обновления автопарка, который позволяет сохранить оборотные средства. При этом можно выбрать оптимальный срок лизинга и авансового платежа, а также получить оперативное решение о финансировании с минимальным пакетом документов. Кроме того, наши клиенты могут включить в лизинговые платежи страхование и другие дополнительные услуги», - прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.

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