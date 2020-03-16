На Урале директора УК оштрафовали за нерассмотрение обращений горожан

16 Март 2020 2020-03-16T11:08:48+03:00

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В Каменске-Уральском, что в Свердловской области, прокуратура решила проверить соблюдение требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности УК «Стройком».

- Установлено, что в нарушение ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ» УК в установленный законом 30-дневний срок не рассмотрено пять обращений граждан, которые поступили еще в декабре 2019 года, письменные ответы заявителям не направлены, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В связи с этим прокуратура возбудила в отношении директора УК дело об административном правонарушении. Суд обязал его выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей и исправить все нарушения. Кроме этого, еще четыре сотрудника УК были привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU