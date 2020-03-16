В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании из школы эвакуировали 385 детей

16 Март 2020 2020-03-16T10:32:18+03:00

К счастью, информация о минировании оказалась ложной. Фото: сайт школы 28

Их временно разместили в детском саду

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В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали школу номер 28, расположенную на Луганской,1.

Как рассказали «КП» в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга, из учебного заведения были эвакуированы 385 детей. Их пришлось разместить в детском саду №555, расположенном неподалеку.

К счастью, сообщение о минировании оказалось ложным. Взрывотехники недавно закончили обследование школы.

- Здание недавно проверили. Ничего подозрительного обнаружено не было, - уточнили в департаменте образования.

ИСТОЧНИК KP.RU