2020-03-16T10:32:18+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании из школы эвакуировали 385 детей

Их временно разместили в детском саду
Евгений Стоянов
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К счастью, информация о минировании оказалась ложной. Фото: сайт школы 28К счастью, информация о минировании оказалась ложной. Фото: сайт школы 28
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В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали школу номер 28, расположенную на Луганской,1.

Как рассказали «КП» в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга, из учебного заведения были эвакуированы 385 детей. Их пришлось разместить в детском саду №555, расположенном неподалеку.

К счастью, сообщение о минировании оказалось ложным. Взрывотехники недавно закончили обследование школы.

- Здание недавно проверили. Ничего подозрительного обнаружено не было, - уточнили в департаменте образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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