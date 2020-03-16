2020-03-16T09:57:06+03:00
Общество

В Екатеринбурге за 23 миллиона продают трехэтажный коттедж с колоннами и баней

Дом расположен в Цыганском поселке
Мария Трапезникова
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Фото: N1.RUФото: N1.RU
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В Цыганском поселке в Екатеринбурге выставили на продажу трехэтажный коттедж с просторными комнатами, высокими потолками и колоннами. У дома есть большой гараж на первом этаже, котельная с двумя газовыми котлами и баня с тремя секциями: парилка, раздевалка и мойка. Заплатить за эту роскошь предлагают 22,8 миллиона рублей.

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

- В доме есть бильярдная комната, но недоделанная, при выходе на первый этаж в правой кладовой имеется глубокий погреб, выложенный облицовочным кирпичом, - говорится в объявлении, опубликованном на портале N1.RU.

На втором этаже коттеджа – большой холл, столовая, отдельная кухня, личный кабинет. На третьем этаже – пять спален и балкон.

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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