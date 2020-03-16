16 Март 2020 2020-03-16T09:10:46+03:00

На Урале южанина отправили в тюрьму за взятку в 12 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

Его поймали за нарушение режима пребывания в России, и он решил так избежать от ответственности

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В Верхней Пышме, что в Свердловской области, под суд отправили 36-летнего гражданина Республики Таджикистан, которого обвиняют в покушении на дачу взятки полицейскому. В ноябре прошлого года его задержали за нарушение режима пребывания в России.

- Пытаясь избежать административной ответственности и находясь в служебном кабинете участкового, мужчина предложил ему взятку в размере 12 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Полицейский отказался и сдал нарушителя. Во время судебного заседания мужчина полностью свою вину признал. Ему назначили 8 месяцев колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU