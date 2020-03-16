На Урале южанина отправили в тюрьму за взятку
В Верхней Пышме, что в Свердловской области, под суд отправили 36-летнего гражданина Республики Таджикистан, которого обвиняют в покушении на дачу взятки полицейскому. В ноябре прошлого года его задержали за нарушение режима пребывания в России.
- Пытаясь избежать административной ответственности и находясь в служебном кабинете участкового, мужчина предложил ему взятку в размере 12 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Полицейский отказался и сдал нарушителя. Во время судебного заседания мужчина полностью свою вину признал. Ему назначили 8 месяцев колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU