2020-03-16T07:25:09+03:00
Спорт

Со стозначным счетом: уральские «лисицы» уверенно обыграли «Енисей»

УГМК завершил регулярное первенство страны, выиграв все 20 матчей турнира
Мария Трапезникова
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Фото: БК УГМКФото: БК УГМК
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Накануне на паркете ДИВСа в Екатеринбурге прошел заключительный тур второго раунда регулярного первенства страны. УГМК встретился с «Енисеем» из Красноярска. Хоть на старте встречи гостям и удалось ненадолго выйти вперед, действующему чемпиону это не помешало уже к большому перерыву уйти в двузначный отрыв. Исход игры был уже предрешен.

- После смены сторон ситуация на паркете не изменилась. По ходу третьей четверти «лисицы» довели разницу в счете до 36 баллов, - рассказали в пресс-службе БК УГМК. – А в заключительном десятиминутном отрезке тренерский штаб УГМК по полной задействовал молодых игроков, что в итоге не помешало нашей команде заработать восьмую сотню в этом сезоне.

Фото: БК УГМК

Фото: БК УГМК

Игра завершилась со счетом 102:68 в пользу «лисиц». В итоге, екатеринбургская сборная завершила регулярное первенство страны со стопроцентным результатом, выиграв все 20 матчей турнира.

Напомним, что в минувшую пятницу FIBA приняло решение о завершении клубного европейского сезона. А со вчерашнего дня Российская Федерация Баскетбола приостановила детские внутрироссийские баскетбольные соревнования. В то же время все остальные соревнования, проходящие под эгидой РФБ, на данный момент проводятся в обычном режиме с учетом соблюдения требований и рекомендаций органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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