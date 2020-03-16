2020-03-16T07:09:37+03:00
Общество

Готовьтесь к непогоде: Екатеринбург засыплет снегом

Ночью похолодает до -4
Мария Трапезникова
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Ночью похолодает до -4Ночью похолодает до -4Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Кажется, теплый весенний период закончился – и в Екатеринбург снова пришла зима. Со снегопадами, сильными ветрами и гололедицей на дорогах. По крайней мере, ближайшие несколько дней новой недели будут именно такими. Рассказываем, какие температуры обещают горожанам синоптики из Уралгидрометцентра.

В понедельник, 16 марта, переменно облачно, днем может пройти небольшой мокрый снег. На дорогах образуется гололедица, так что будьте аккуратны. Столбики термометров остановятся на отметке +4.

В ночь на вторник, 17 марта, будет облачно с прояснениями со снегом. Температура воздуха остынет до -4. Днем потеплеет до +4, но снег продолжит идти. Ветер северо-западный с порывами до 15 м/сек.

В ночь на среду, 18 марта, будет переменно облачно и без осадков. А вот днем может пройти мокрый снег и потеплеет до +5. Ветер западный с порывами до 15 м/сек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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