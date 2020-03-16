2020-03-16T06:25:09+03:00
Происшествия

Тушили 19 бригад: в Екатеринбурге загорелся МУП «Водоканал»

С огнем удалось справиться только спустя час
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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В Екатеринбурге минувшей ночью произошел крупный пожар на МУП «Водоканал». Диспетчеры МЧС получили сообщение о возгорании в 02:25, на место отправились 19 бригад из 69 человек.

- На площади 15 погонных метров сгорели силовые кабели в кабель-каналах, на площади в 25 квадратных метров повреждены распределительные ячейки в помещении распределительного пункта насосной станции, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

С огнем удалось справиться лишь в 03:17, разбирать сгоревшие конструкции спасатели закончили только в 04:40. По данным МЧС, все обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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