Тушили 19 бригад: в Екатеринбурге загорелся МУП «Водоканал»
В Екатеринбурге минувшей ночью произошел крупный пожар на МУП «Водоканал». Диспетчеры МЧС получили сообщение о возгорании в 02:25, на место отправились 19 бригад из 69 человек.
- На площади 15 погонных метров сгорели силовые кабели в кабель-каналах, на площади в 25 квадратных метров повреждены распределительные ячейки в помещении распределительного пункта насосной станции, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
С огнем удалось справиться лишь в 03:17, разбирать сгоревшие конструкции спасатели закончили только в 04:40. По данным МЧС, все обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU