2020-03-16T06:07:40+03:00
Общество

Полицейские помогают екатеринбуржцам бороться с непогодой

Водителей попросили соблюдать ПДД, а пешеходов – носить одежду со светоотражающими элементами
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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На Урале спасатели МЧС и синоптики объявили штормовое предупреждение на ближайшие пару дней. В связи с этим инспекторы ГИБДД выйдет на улицы, чтобы помогать попавшим в непогоду водителям.

- Сотрудники осуществляют контроль за оперативной обстановкой на выездах из Екатеринбурга, за автобусным сообщением, на особом контроле также очистка проезжей части от снега спецтехникой, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Во избежание затруднений в движении сотрудники ГИБДД контролируют выезд ТС на перекрестки, если за ними образовался затор.

Водителей просят быть предельно осторожными и внимательными за рулем. В случае непогоды нужно неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

Пешеходов просят выходить на улицу только со светоотражающими элементами в темное время суток. Если вдруг возникла ЧС на дороге, следует сразу же обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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